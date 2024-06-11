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Ребров: Очень доволен, что закончили спарринги без травм. Надеюсь, с Миколенко все будет хорошо

Национальная сборная Украины

Главный тренер сборной Украины подвел итог матча с Молдовой

Ребров: Очень доволен, что закончили спарринги без травм. Надеюсь, с Миколенко все будет хорошо

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог товарищеского матча с Молдовой, в котором наша команда разгромила соперника 4:0.

"Мы планировали эти встречи. Очень доволен, что закончили спарринги без травм. Виталий сделает обследование сегодня. Это другой голеностоп. Надеюсь, что все будет хорошо".

"Разберем и этот матч. Не имеет значения, выиграли, проиграли или ничья. Важно разобраться и спокойно готовиться к ЕВРО. Всегда есть что анализировать, любой счет".

"Мы понимали, что будут ошибки, что мы должны их исправлять. Доволен, что в последнем матче мы одержали победу, получили уверенность перед ЕВРО. Важно, чтобы в лагере была хорошая атмосфера".

"ЕВРО - это большое событие для Украины, страны, которая находится в состоянии войны. Мы благодарны всем болельщикам. И, как я и говорил ранее, все мы будем делать для нашей страны. Будем стараться достойно представить нашу страну на ЕВРО", - сказал Ребров на флеш-интервью после матча.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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