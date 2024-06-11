Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Очень доволен, что закончили спарринги без травм. Надеюсь, с Миколенко все будет хорошо
Главный тренер сборной Украины подвел итог матча с Молдовой
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог товарищеского матча с Молдовой, в котором наша команда
"Мы планировали эти встречи. Очень доволен, что закончили спарринги без травм. Виталий сделает обследование сегодня. Это другой голеностоп. Надеюсь, что все будет хорошо".
"Разберем и этот матч. Не имеет значения, выиграли, проиграли или ничья. Важно разобраться и спокойно готовиться к ЕВРО. Всегда есть что анализировать, любой счет".
"Мы понимали, что будут ошибки, что мы должны их исправлять. Доволен, что в последнем матче мы одержали победу, получили уверенность перед ЕВРО. Важно, чтобы в лагере была хорошая атмосфера".
"ЕВРО - это большое событие для Украины, страны, которая находится в состоянии войны. Мы благодарны всем болельщикам. И, как я и говорил ранее, все мы будем делать для нашей страны. Будем стараться достойно представить нашу страну на ЕВРО", - сказал Ребров на флеш-интервью после матча.
Популярное сейчас
- Молдова - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы
- Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО