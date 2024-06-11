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15. Яремчук сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

У Цыганкова уже 13

15. Яремчук сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров сборной Украины

Фото Дана Балашова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 11 июня, сборная Украины провела свой заключительный товарищеский матч перед Евро-2024. Наша команда в Кишиневе разгромила сборную Молдовы 4:0.

Голы забивали Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Для Яремчука это 15-й забитый мяч в составе национальной команды (в 50 матчах). По количеству забитых голов за сборную он догнал нынешнего главного тренера украинской сборной Сергея Реброва.

Больше только у Евгения Коноплянки - 21, Андрея Ярмоленко - 46 и Андрея Шевченко - 48.

Для Цыганкова это 13-й забитый мяч в составе национальной команды в 54 матчах.

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Гол Довбика стал 10-м для Артема в составе национальной команды (28 матчей).

Ну и для Судакова это 2-й забитый мяч в составе сборной в 18 матчах.

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Украина Молдова Роман Яремчук Артем Довбик Виктор Цыганков Георгий Судаков
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