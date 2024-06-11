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Ребров - о Миколенко: Я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Защитник получил травму в матче с Молдовой

Ребров - о Миколенко: Я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о травме защитника национальной команды Виталия Миколенко, которую тот получил в товарищеском матче с Молдовой (4:0).

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"Это другой голеностоп, не тот самый (ранее травмированный – прим.). Надеюсь, что после обследования все будет нормально.

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Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Увидим, что произойдет. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы", - сказал Ребров.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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