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Ребров - о Миколенко: Я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы
Защитник получил травму в матче с Молдовой
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о травме защитника национальной команды Виталия Миколенко, которую тот получил в товарищеском матче с Молдовой (4:0).
"Это другой голеностоп, не тот самый (ранее травмированный – прим.). Надеюсь, что после обследования все будет нормально.
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Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Увидим, что произойдет. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы", - сказал Ребров.
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