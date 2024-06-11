Ребров - о Миколенко: Я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о травме защитника национальной команды Виталия Миколенко, которую тот получил в товарищеском матче с Молдовой (4:0).

"Это другой голеностоп, не тот самый (ранее травмированный – прим.). Надеюсь, что после обследования все будет нормально.

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