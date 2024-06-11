Лунин: В харьковском Арсенале я пять дней в неделю был нападающим, а один день — вратарем

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вспомнил, как начинал свой футбольный путь в детстве.

"До 11 лет я был нападающим, пока меня не взяли в академию "Металлиста“. У себя в городе я был нападающим, а раз в неделю я играл голкипером в харьковском "Арсенале“.

То есть пять дней в неделю я был нападающим, а один день — вратарем. И еще был один день выходной", — сказал Лунин.