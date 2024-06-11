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Лунин: В харьковском Арсенале я пять дней в неделю был нападающим, а один день — вратарем

Национальная сборная Украины

Кипер Реала рассказал, как начинал в академиях

Лунин: В харьковском Арсенале я пять дней в неделю был нападающим, а один день — вратарем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вспомнил, как начинал свой футбольный путь в детстве.

"До 11 лет я был нападающим, пока меня не взяли в академию "Металлиста“. У себя в городе я был нападающим, а раз в неделю я играл голкипером в харьковском "Арсенале“.

То есть пять дней в неделю я был нападающим, а один день — вратарем. И еще был один день выходной", — сказал Лунин.

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Украина Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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