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Лунин: В харьковском Арсенале я пять дней в неделю был нападающим, а один день — вратарем
Кипер Реала рассказал, как начинал в академиях
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и
"До 11 лет я был нападающим, пока меня не взяли в академию "Металлиста“. У себя в городе я был нападающим, а раз в неделю я играл голкипером в харьковском "Арсенале“.
То есть пять дней в неделю я был нападающим, а один день — вратарем. И еще был один день выходной", — сказал Лунин.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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