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Монца официально подписала контракт с 19-летним игроком из Манчестер Юнайтед
Омари Форсон перейдет в Серию А
ACMonza
"Монца" официально подписала контракт с 19-летним Омаром Форсоном из молодежной системы "Манчестер Юнайтед".
Вингер решил покинуть "красных дьяволов" как свободный агент, отклонив многочисленные предложения остаться, и подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом.
WELCOME OMARI ????????????????????????????⚡️⚪️????#ACMonza #WelcomeForson pic.twitter.com/zRZ4mcECx8— AC Monza (@ACMonza) June 11, 2024
Омари Форсон развивался в молодежной системе "Манчестер Юнайтед" после перехода из "Тоттенхэма" в январе 2019 года. Футболист провел семь матчей за первую команду "красных дьяволов".
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