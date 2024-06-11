Монца официально подписала контракт с 19-летним игроком из Манчестер Юнайтед

"Монца" официально подписала контракт с 19-летним Омаром Форсоном из молодежной системы "Манчестер Юнайтед".

Вингер решил покинуть "красных дьяволов" как свободный агент, отклонив многочисленные предложения остаться, и подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом.

Омари Форсон развивался в молодежной системе "Манчестер Юнайтед" после перехода из "Тоттенхэма" в январе 2019 года. Футболист провел семь матчей за первую команду "красных дьяволов".