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Монца официально подписала контракт с 19-летним игроком из Манчестер Юнайтед

Национальная сборная Украины
Обновлено

Омари Форсон перейдет в Серию А

Монца официально подписала контракт с 19-летним игроком из Манчестер Юнайтед

ACMonza

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монца" официально подписала контракт с 19-летним Омаром Форсоном из молодежной системы "Манчестер Юнайтед".

Вингер решил покинуть "красных дьяволов" как свободный агент, отклонив многочисленные предложения остаться, и подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом.

Омари Форсон развивался в молодежной системе "Манчестер Юнайтед" после перехода из "Тоттенхэма" в январе 2019 года. Футболист провел семь матчей за первую команду "красных дьяволов".

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