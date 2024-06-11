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Миколенко: Благодарю всех за поддержку. Восстановлюсь как можно скорее

Национальная сборная Украины
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Надеемся

Миколенко: Благодарю всех за поддержку. Восстановлюсь как можно скорее

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на травму, которую он получил в товарищеском матче с Молдовой (4:0).

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"Благодарю всех за поддержку. Восстановлюсь как можно скорее.

Такая хорошая команда, что только так могу выиграть "Льва матча", – написал Миколенко в Инстаграме.

Напомним, что по итогам опроса болельщиков, Миколенко был признан "Львом матча".

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Украина Виталий Миколенко
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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