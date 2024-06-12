Ребров: Молдова - независимая страна, не надо сравнивать ее с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог товарищеского матча с Молдовой, в котором наша команда разгромила соперника 4:0.

- Довольны ли вы игрой своей команды? Есть ли какие-то ошибки, которые в будущем надо ликвидировать?

- Ошибки есть всегда, мы для этого и проводим такие матчи. Нет разницы - победили мы или проиграли, очень важно проанализировать игру. Я уверен, что этот счет позволит сборной спокойно готовиться к Евро.

Это была последняя игра перед финальным турниром. Наши игроки понимали, что нужно дать темп. Молдова не была слабой сегодня, старалась показать себя как можно лучше. Но мы доминировали в первом тайме, быстрый гол добавил нам уверенности.

- Помогла ли эта игра вам подготовиться к Евро-2024?

- Это важная игра для нас. Понимаю, что футболисты сборной Молдовы проводили последний матч перед отпуском. Мы довольны тем, что сыграли против первого состава соперника, получили возможность подготовиться. Мы очень рады сыграть в Молдове. Конечно, все матчи которые мы провели, помогли нам подготовиться.

- Каково состояние Виталия Миколенко?

- Мне сказали, что ему уже сделали МРТ. Насколько я понимаю, все не так страшно. Будем надеяться, а завтра сделают еще одно обследование. Я немного успокоился, потому что мне сказали, что нет ничего страшного.

- Вы выбирали соперника по спаррингу, обращая внимание на то, что Молдова по стилю игры может быть похожей на Румынию?

- Когда мы выбирали эти встречи, то искали соперников. Мы благодарны, что Молдова согласилась сыграть. Мы абсолютно так не считали. Молдова - независимая страна, не надо сравнивать ее с Румынией.

- Готова ли ваша команда к матчу с Румынией? Мы увидели последние три игры, которые завершились с разным результатом...

- Я доволен, что мы провели три спарринга, посмотрим, как чувствует себя Миколенко. Игроки за счет матчей набирают оптимальную форму. У нас еще есть неделя тренировочного процесса, будем готовиться.

- Каким результатом на чемпионате Европы вы будете довольны?

- Что-то прогнозировать должны болельщики, а мы должны концентрироваться на каждом матче. Сейчас будем готовиться к серьезной игре с Румынией.