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Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро с лучшей карьерой игрока

Национальная сборная Украины

The Athletic подготовил рейтинг на основе успехов наставников во время выступлений на поле

Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро с лучшей карьерой игрока

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

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Британское издание вспомнило, как "Тоттенхэм" заплатил за форварда 11 млн фунтов. Также авторы отметили результативность Сергея Станиславовича в "Динамо" и количество трофеев в составе столичной команды.

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В своеобразном рейтинге Ребров занял седьмую строчку. Топ-3 состоит из Рональда Кумана, Драгана Стойковича и Дидье Дешама. Далее следуют Винченцо Монтелла и Вилли Саньоль.

Интересно, что шестое место досталось тренеру Чехии Ивану Гашеку, который 12 лет выступал в пражской "Спарте" и несколько сезонов защищал цвета "Страсбура".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
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