Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро с лучшей карьерой игрока

Британское издание вспомнило, как "Тоттенхэм" заплатил за форварда 11 млн фунтов. Также авторы отметили результативность Сергея Станиславовича в "Динамо" и количество трофеев в составе столичной команды.

В своеобразном рейтинге Ребров занял седьмую строчку. Топ-3 состоит из Рональда Кумана, Драгана Стойковича и Дидье Дешама. Далее следуют Винченцо Монтелла и Вилли Саньоль.

Интересно, что шестое место досталось тренеру Чехии Ивану Гашеку, который 12 лет выступал в пражской "Спарте" и несколько сезонов защищал цвета "Страсбура".