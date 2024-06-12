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Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро с лучшей карьерой игрока
The Athletic подготовил рейтинг на основе успехов наставников во время выступлений на поле
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Британское издание вспомнило, как "Тоттенхэм" заплатил за форварда 11 млн фунтов. Также авторы отметили результативность Сергея Станиславовича в "Динамо" и количество трофеев в составе столичной команды.
В своеобразном рейтинге Ребров занял седьмую строчку. Топ-3 состоит из Рональда Кумана, Драгана Стойковича и Дидье Дешама. Далее следуют Винченцо Монтелла и Вилли Саньоль.
Интересно, что шестое место досталось тренеру Чехии Ивану Гашеку, который 12 лет выступал в пражской "Спарте" и несколько сезонов защищал цвета "Страсбура".
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