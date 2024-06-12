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Тренер Молдовы: Сборная Украины превзошла нас по всем параметрам

Национальная сборная Украины

Сергей Клещенко подвел итоги товарищеского матча

Тренер Молдовы: Сборная Украины превзошла нас по всем параметрам

fmf.md

Новина українською

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Украины (0:4).

"Сегодня сборная Украины по всем параметрам превзошла нашу команду. Конечно, быстрый пропущенный мяч сыграл свою роль. Затем мы не смогли собраться. Прежде всего, мы проиграли в страсти. Мы слишком бережно относились к сопернику. Не знаю, с чем это связано.

После перерыва моя команда пыталась изменить ситуацию. Возможно, в определенных моментах нам это удалось. Но мы пропустили еще два гола, и результат оказался закономерным", - заявил Клещенко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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