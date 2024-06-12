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Национальная сборная Украины

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Миколенко рассказал о своей травме

Национальная сборная Украины
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Защитник пройдет обследование

Миколенко рассказал о своей травме

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Украинец был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте.

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На послематчевой пресс-конференции наставник сине-желтых Сергей Ребров рассказал, что Виталий повредил голеностоп, отметив, что нынешняя травма не связана с его предыдущим повреждением.

Сам Миколенко сообщил об отсутствии перелома.

"Привет, приятель, спасибо. Не перелом , и это хорошая новость. Завтра (в среду - прим.) обследование", - ответил Миколенко в переписке.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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