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Миколенко рассказал о своей травме
Защитник пройдет обследование
Скриншот: канал УАФ на YouTube
11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Украинец был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте.
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На послематчевой пресс-конференции наставник сине-желтых Сергей Ребров рассказал, что Виталий повредил голеностоп, отметив, что нынешняя травма не связана с его предыдущим повреждением.
Сам Миколенко сообщил об отсутствии перелома.
"Привет, приятель, спасибо. Не перелом , и это хорошая новость. Завтра (в среду - прим.) обследование", - ответил Миколенко в переписке.
Myko ???????????????? @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/BZHCBg5qXE— j (@efc31438) June 11, 2024
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