Миколенко рассказал о своей травме

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0). Украинец был вынужден покинуть поле уже на 30-й минуте.

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На послематчевой пресс-конференции наставник сине-желтых Сергей Ребров рассказал, что Виталий повредил голеностоп, отметив, что нынешняя травма не связана с его предыдущим повреждением.

Сам Миколенко сообщил об отсутствии перелома.