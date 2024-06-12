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"У нас нет 70 млн". Довбик пошутил о трансфере Судакова

Национальная сборная Украины
Обновлено

Судаков забил гол, а также ассистировал Цыганкову и Довбику

"У нас нет 70 млн". Довбик пошутил о трансфере Судакова

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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11 июня сборная Украины обыграла Молдову в товарищеском матче (4:0), а голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

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Судаков, помимо забитого мяча, также отдал два ассиста - на Цыганкова и Довбика, которые выступают в "Жироне". После окончания матча Георгий опубликовал снимок с Виктором и Артемом в своем Instagram и оставил следующую подпись: "С испанцами имеем коннект".

Довбик перепостил фотографию к себе с ответом: "У нас нет 70 миллионов" (имеется в виду на трансфер - прим.).

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказывал, что клуб не продаст Судакова менее чем за 50 миллионов евро.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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