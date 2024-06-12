Маркевич: Против Молдовы вышел состав, который максимально приближен к основному

Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич проанализировал победу сине-желтых над Молдовой в товарищеском матче (4:0).

- Мирон Богданович, рассчитывали на такую яркую победу нашей главной команды страны?

- Меня не столько счет радует, сколько то, как играла Украина. Понравилось. А рассчитывал ли я на 4:0 в нашу пользу? Ясно, что наша команда и сборная Молдовы - это две разные по классу команды. Мы должны были побеждать. Но знаете, молдаване так дома очень давно не проигрывали. Может, сказался на функциональном состоянии команды Сергея Клещенко тот факт, что они три дня назад провели достаточно энергозатратный матч против Кипра (3:2). Свежести им точно не хватало. Это видно было сразу, с первых минут.

У нас в предыдущей игре с Польшей (1:3), будем откровенны, играли резервисты, а в Кишиневе вышел боевой состав. Вот и имеем 4:0 на табло в нашу пользу. Хорошая выдалась игра. Хорошо, что победили и приобрели уверенность, потому что это важно. Единственное, что сейчас беспокоит - травма Виталия Миколенко. А так, лично я смотрю с оптимизмом на будущее этой сборной на чемпионате Европы.

- Кто лучший игрок матча против Молдовы?

- Знаете, против Молдовы все хорошо играли. Именно командная игра, взаимодействие мне понравилась больше всего. Так вот, не думаю, что выделить кого-то будет уместным.

- Георгий Судаков по системе гол плюс пас имеет три пункта: дважды ассистировал, один раз забил. Разве не заслуживает "Льва матча"?

- Хорошо Судаков сыграл, согласен. Однако и Роман Яремчук очень качественно отработал то игровое время, которое имел (первый тайм). Гол хороший забил. Тарас Степаненко на высоком уровне сыграл.

Против Молдовы вышел состав, который максимально приближен к основному. Думаю, что на 90 процентов это та стартовая одиннадцатка, которую мы увидим в первой игре на Евро-2024 против Румынии. Максимум будет одно-два изменения. Артем Довбик, например, может начать со старта, - считает Мирон Маркевич.