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"У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко

Национальная сборная Украины

Пока неизвестно, сможет ли Виталий сыграть на Евро

"У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко

Фото: УАФ

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Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о возможной замене для Виталия Миколенко, который получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0).

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"Ясно, если у Миколенко диагностируют сложное повреждение, то его заменит Зинченко. Кандидат номер один на эту позицию. А то, что у него смазана была концовка клубного сезона, то такое. У Зинченко столько опыта за плечами, что он только на этом может выехать. Не "стушуется" точно.

Он в "Манчестер Сити" прекрасно играл именно на позиции левого защитника. Александр очень хорош в подыгрыше. Он практически не теряет мячи. Один из лучших наших защитников в этом плане.

Если же Александра сравнить с Миколенко чисто в защитном плате, то Виталий немного сильнее. Более плотный. Больше сконцентрирован именно на оборонительных действиях", - сказал Маркевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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