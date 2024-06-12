"У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко

Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о возможной замене для Виталия Миколенко, который получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0).

"Ясно, если у Миколенко диагностируют сложное повреждение, то его заменит Зинченко. Кандидат номер один на эту позицию. А то, что у него смазана была концовка клубного сезона, то такое. У Зинченко столько опыта за плечами, что он только на этом может выехать. Не "стушуется" точно.

Он в "Манчестер Сити" прекрасно играл именно на позиции левого защитника. Александр очень хорош в подыгрыше. Он практически не теряет мячи. Один из лучших наших защитников в этом плане.

Если же Александра сравнить с Миколенко чисто в защитном плате, то Виталий немного сильнее. Более плотный. Больше сконцентрирован именно на оборонительных действиях", - сказал Маркевич.