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"У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
Пока неизвестно, сможет ли Виталий сыграть на Евро
Фото: УАФ
Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о возможной замене для Виталия Миколенко, который получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0).
"Ясно, если у Миколенко диагностируют сложное повреждение, то его заменит Зинченко. Кандидат номер один на эту позицию. А то, что у него смазана была концовка клубного сезона, то такое. У Зинченко столько опыта за плечами, что он только на этом может выехать. Не "стушуется" точно.
Он в "Манчестер Сити" прекрасно играл именно на позиции левого защитника. Александр очень хорош в подыгрыше. Он практически не теряет мячи. Один из лучших наших защитников в этом плане.
Если же Александра сравнить с Миколенко чисто в защитном плате, то Виталий немного сильнее. Более плотный. Больше сконцентрирован именно на оборонительных действиях", - сказал Маркевич.
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