УАФ показала автобус сборной Украины на Евро-2024

Пресс-служба УАФ представила автобус сборной Украины, которым команда будет пользоваться на чемпионате Европы-2024 года.

Транспортное средство выполнено в традиционных цветах турнира с логотипом. Также на нем расположено изображение украинского флага с большой надписью "UKRAINE".

Отметим, что 12 июня, наша сборная прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 - городку Висбаден.

Чемпионат Европы начнется 14 июня. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Реброва сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.