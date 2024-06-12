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Национальная сборная Украины

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УАФ показала автобус сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины

На нем будет перемещаться украинская команда

УАФ показала автобус сборной Украины на Евро-2024

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Пресс-служба УАФ представила автобус сборной Украины, которым команда будет пользоваться на чемпионате Европы-2024 года.

Транспортное средство выполнено в традиционных цветах турнира с логотипом. Также на нем расположено изображение украинского флага с большой надписью "UKRAINE".

Отметим, что 12 июня, наша сборная прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 - городку Висбаден.

Чемпионат Европы начнется 14 июня. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Реброва сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.

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Украина Чемпионат Европы-2024
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
12.06.2024 в 13:25
После хет-трика Довбика в финале с Германией болельщики под гимн We Are The Champions на руках понесут этот красавец автобус до самого Киева!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
12.06.2024 в 13:25
После хет-трика Довбика в финале с Германией болельщики под гимн We Are The Champions на руках понесут этот красавец автобус до самого Киева!
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
12.06.2024 в 14:34
А нести будуть твої колеги з "Україна Прайд" ???
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alex.belogubko (одесса)
12.06.2024 в 13:23
это старый автобус ДК --перекрасили
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Просто Квашин (Харків)
12.06.2024 в 14:33
застрелись дятел....
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