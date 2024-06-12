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УАФ показала автобус сборной Украины на Евро-2024
На нем будет перемещаться украинская команда
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Пресс-служба УАФ представила автобус сборной Украины, которым команда будет пользоваться на чемпионате Европы-2024 года.
Транспортное средство выполнено в традиционных цветах турнира с логотипом. Также на нем расположено изображение украинского флага с большой надписью "UKRAINE".
Отметим, что 12 июня, наша сборная прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 - городку Висбаден.
Чемпионат Европы начнется 14 июня. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Реброва сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.
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