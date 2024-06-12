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Маркевич: У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости

Национальная сборная Украины

Сильное заявление тренера

Маркевич: У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления национальной команды Украины на чемпионате Европы-2024 года.

"Украина на Евро-2024 стопроцентно должна выходить из такой группы. У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости. Даже сильнее той, что пробилась в 1/4 финала на чемпионате мира в Германии в 2006 году с Шевченко и Ребровым в составе.

Главное, чтобы нам еще немного Фортуна улыбнулась, немного фарта не помешает. Команда Сергея Реброва может очень серьезно выстрелить на Евро-2024", - заявил Мирон Богданович.

Напомним, Евро-2024 стартует уже в эту пятницу, 14 июня. Сборная Украины начнет свой путь 17 июня, поединком против Румынии.

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Мирон Маркевич Украина Чемпионат Европы-2024
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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