Маркевич: У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости

Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления национальной команды Украины на чемпионате Европы-2024 года.

"Украина на Евро-2024 стопроцентно должна выходить из такой группы. У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости. Даже сильнее той, что пробилась в 1/4 финала на чемпионате мира в Германии в 2006 году с Шевченко и Ребровым в составе.

Главное, чтобы нам еще немного Фортуна улыбнулась, немного фарта не помешает. Команда Сергея Реброва может очень серьезно выстрелить на Евро-2024", - заявил Мирон Богданович.