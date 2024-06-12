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Маркевич: У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости
Сильное заявление тренера
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Заслуженный тренер Украины, наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления национальной команды Украины на чемпионате Европы-2024 года.
"Украина на Евро-2024 стопроцентно должна выходить из такой группы. У нас сейчас самая сильная сборная за все время Независимости. Даже сильнее той, что пробилась в 1/4 финала на чемпионате мира в Германии в 2006 году с Шевченко и Ребровым в составе.
Главное, чтобы нам еще немного Фортуна улыбнулась, немного фарта не помешает. Команда Сергея Реброва может очень серьезно выстрелить на Евро-2024", - заявил Мирон Богданович.
Напомним, Евро-2024 стартует уже в эту пятницу, 14 июня. Сборная Украины начнет свой путь 17 июня, поединком против Румынии.
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