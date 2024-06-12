Вирт: Лунин заслужил быть первым номером на Евро

Бывший голкипер сборной Украины Юрий Вирт определился со своим фаворитом на позицию вратаря на Евро-2024.

– Трубин и Лунин провели по одному спаррингу. Кто, по-вашему, сейчас фаворит на роль первого номера сборной на Евро?

– Не думаю, что по этим двум играм будут решать. Но преимущество есть у Лунина.

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– Из-за его клубного сезона?

– Конечно, он провел отличный сезон. Выиграл и чемпионство, и Лигу чемпионов. Был, можно сказать, основным вратарем "Реала". Он заслужил своей игрой быть первым номером на Евро. Тем более он провел стыковые матчи.

– А может ли повлиять то, что он в конце сезона получал меньше игровой практики?

– Не думаю, что если вратарь выбыл на 4 дня… Хотя, да, и меньше игровой практики было, не играл несколько последних матчей и финал Лиги чемпионов. Но считаю, что это не отразится на его кондиции.

- Возможна ли вообще ротация голкиперов на таком турнире?

– Если третья игра против Бельгии не будет иметь турнирного значения – например, команда уже получит выход в 1/8 финала – то думаю, что ротация возможна, да. Трубин также заслужил сыграть на чемпионате. Но это только при условии, что игра с бельгийцами не будет иметь никакого значения, - поделился Вирт.