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Лунин: Хорошо, что в матче с Молдовой у меня было немного работы
Сборная Украины подходит к Евро-2024 в тонусе
Фото Дана Балашова - УАФ
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился своими впечатлениями от
"В физическом плане чувствую себя хорошо, я пропустил всего два дня. Мы готовились к первому матчу на Евро с Румынией, старались выполнять тактическую установку тренера как в обороне, так и в атаке, правильно выбирать позиции.
Хорошо, что у меня было немного работы, ведь это держит тебя в тонусе, придает уверенности. Подходим к Евро, у нас осталось несколько дней на подготовку.
В Молдове стадион классный, компактный, нравится, что трибуны рядом с полем. Достаточно атмосферно, полный стадион. Хорошее поле, играть - одно удовольствие. Молдова нас очень гостеприимно приняла, это очень приятно, нам пожелали успехов на Евро. Большое спасибо за это", - сказал Андрей Лунин.
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