Национальная сборная Украины
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Сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024. ВИДЕО
Наша команда будет дислоцироваться в Висбадене
uaf.ua
Наша команда будет дислоцироваться в городке Висбаден - столице федеральной земли Гессен, что на западе Германии. Город расположен недалеко от Франкфурта и Майне.
Чемпионат Европы начнется 14 июня. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Реброва сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.
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