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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024. ВИДЕО

Национальная сборная Украины

Наша команда будет дислоцироваться в Висбадене

Сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины прибыла в Германию, где примет участие в Евро-2024.

Наша команда будет дислоцироваться в городке Висбаден - столице федеральной земли Гессен, что на западе Германии. Город расположен недалеко от Франкфурта и Майне.

Чемпионат Европы начнется 14 июня. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Реброва сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.

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