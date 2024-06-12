Сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024. ВИДЕО

Сборная Украины прибыла в Германию, где примет участие в Евро-2024.

Наша команда будет дислоцироваться в городке Висбаден - столице федеральной земли Гессен, что на западе Германии. Город расположен недалеко от Франкфурта и Майне.

Чемпионат Европы начнется 14 июня. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Реброва сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.