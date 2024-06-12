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Костышин: Сборная Украины не только выйдет из группы Евро, но может пробиться и в полуфинал

Национальная сборная Украины
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Довольно оптимистический прогноз

Костышин: Сборная Украины не только выйдет из группы Евро, но может пробиться и в полуфинал

Фото: ФК Колос

Новина українською

Известный украинский тренер Руслан Костышин поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024.

- Какой вывод вы можете сделать из трех спаррингов нашей сборной?

- Главное, что мы с хорошим настроением подходим к чемпионату Европы. Тренерский штаб нашей сборной во главе с Сергеем Ребровым проверил всех игроков перед стартовавшим континентальным форумом. С Германией мы играли в 5 защитников, с Польшей был другой состав и другая схема игры. С Молдовой были другие задачи. Мне анализ тяжело сделать. Только Сергей Станиславович может делать выводы, у него есть вся необходимая информация по каждому игроку.

- Кто для вас три сильнейших игрока нашей сборной прямо сейчас?

- Назову прежде всего Георгия Судакова. Он вышел на замену в игре с Германией и сразу стал определяющим футболистом в нашей сборной. Скажу так, стратегически вся игра нашей сборной зависит от Судакова. Также в этом топе Артем Довбик и Виктор Цыганков. Я давно слежу за этим дуэтом еще и потому, что нынешние игроки "Жироны" 1997 года рождения так же, как и мой сын Денис. Поэтому невольно, я очень внимательно слежу за развитием этих ребят. Как они за год в "Жироне" прибавили в мастерстве и прибавили уверенности.

- На что наша сборная может рассчитывать в групповом турнире чемпионата Европы?

- Мы не только выйдем из группы, но можем пробиться и в полуфинал. Все мы помним, что на предыдущем Евро мы вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Англии. Но тогда мы не выглядели так качественно, как сейчас. Да, в 2021 году мы заслуженно добрались до четвертьфинала, но это был максимум.

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Руслан Костышин Украина
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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