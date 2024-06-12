Гура: Мне кажется, что на Евро начинать будет Яремчук, а не Довбик

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Гура посетил товарищеский матч между Молдовой и Украиной (0:4) в Кишиневе. После завершения поединка специалист в комментарии "Команде №1" поделился своими мыслями.

– Кого выделите из наших игроков и кому отдадите награду "Лев матча"?

– Мне очень понравился Шапаренко, поэтому "Льва матча" отдам ему. Николай сейчас набрал очень хорошие кондиции и был одним из лучших на поле. Первое впечатление – что у него вообще ошибок не было в этом матче. Он открывался между линиями и вел игру. Также отмечу Судакова и Цыганкова. Конопля классно сыграл, такой настырный парень, выигрывал верховую борьбу.

– Со старта вышел Яремчук, а не Довбик. Что думаете о наших форвардах?

– Они – разноплановые нападающие. Яремчук делает достаточно много черновой работы, открывается между линиями и сейчас на ходу. Довбик в своем репертуаре: защитники соперника бьются о него, как о скалу. Почему-то мне кажется, что на Евро начинать будет именно Яремчук.

– Что скажете о Мудрике?

– Он играл в своем стиле, на скорости, но у него до сих пор нет завершения. Правый защитник Молдовы Кожокару – один из самых быстрых игроков в их команде, но Мудрик его просто оббегал в первом тайме. Во втором тайме Михаил вбегал в свободные зоны, однако терял мяч. Такие же ошибки, как и в Челси.

– В товарищеских матчах Ребров дал возможность сыграть всем вратарям. Кто будет основным на Евро: Трубин, Бущан или Лунин?

– Мое мнение – Лунин. Хоть Молдова и не создавала много моментов, но было видно, что Лунин чувствовал себя уверенно и передавал свое спокойствие защитникам. Хотя все наши вратари очень высокого класса и можно ставить каждого из них, игру оно точно не испортят.

– Что скажете о ветеране Степаненко, каши еще не портит?

– Думаю, Степаненко будет основным на Евро. Тарас, несмотря на возраст, все подчищает в опорной зоне. Пока здоровья у него хватает. Бражко еще не хватает опыта матчей такого уровня. Но ему нужно уже готовиться и мужать, потому что Степаненко не вечен.

– Были такие игроки у нашей сборной, которые выпадали из игры?

– Немного выпадали игроки, которые вышли на замены. После замен игра немного успокоилась, в Украине начались потери мяча. Основа выглядела гораздо интереснее. Хочется, чтобы эти 11 игроков вышли с румынами и сделали результат.

– Как думаете, наш состав против Молдовы будет основным на Евро?

– Думаю, да. Сергей Станиславович против Молдовы наигрывал состав на румын.