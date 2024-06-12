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Сборная Украины прибыла в Германию, Миколенко будет сделано МРТ. ФОТО
Наша команда прибыла в место дислокации на Евро-2024
Фото Андрія Ющака - УАФ
На следующее утро после товарищеского матча с Молдовой (4:0),
После двухчасового лета, команда прибыла во Франкфурт, откуда на автобусе выехала непосредственно к своему соревновательному лагерю на континентальном первенстве - городку Таунусштайн.
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После приезда и обеда сборники отправились отдыхать: сегодня в тренировочном графике команды выходной.
Единственным игроком, который сейчас нуждается в обследовании и лечении, является Виталий Миколенко. Вчера сразу после игры врач сборной Украины Виталий Килиян выехал с защитником в городскую больницу скорой помощи Кишинева, где ему была сделана компьютерная томография.
Уже по прибытии в Германию Виталию Миколенко будет сделано МРТ для более детального обследования, которое позволит определить сроки и тактику лечения.
Завтра в графике национальной команды Украины - открытая тренировка, за которой смогут наблюдать и болельщики, и медиа.
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