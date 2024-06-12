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Сборная Украины прибыла в Германию, Миколенко будет сделано МРТ. ФОТО

Национальная сборная Украины

Наша команда прибыла в место дислокации на Евро-2024

Сборная Украины прибыла в Германию, Миколенко будет сделано МРТ. ФОТО

Фото Андрія Ющака - УАФ

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На следующее утро после товарищеского матча с Молдовой (4:0), сборная Украины отправились в Германию.

После двухчасового лета, команда прибыла во Франкфурт, откуда на автобусе выехала непосредственно к своему соревновательному лагерю на континентальном первенстве - городку Таунусштайн.

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После приезда и обеда сборники отправились отдыхать: сегодня в тренировочном графике команды выходной.

Единственным игроком, который сейчас нуждается в обследовании и лечении, является Виталий Миколенко. Вчера сразу после игры врач сборной Украины Виталий Килиян выехал с защитником в городскую больницу скорой помощи Кишинева, где ему была сделана компьютерная томография.

Уже по прибытии в Германию Виталию Миколенко будет сделано МРТ для более детального обследования, которое позволит определить сроки и тактику лечения.

Завтра в графике национальной команды Украины - открытая тренировка, за которой смогут наблюдать и болельщики, и медиа.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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