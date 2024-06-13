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Ребров: Молдова - большие партнеры Украины, также в войне против агрессора
Тренер сборной Украины рассказал, о чем он говорил с президентом Молдовы
t.me/uafukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на визит президента Молдовы Майи Санду, которая посетила товарищеский матч команд этих двух стран (4:0 в пользу Украины).
– Сегодня на матче был достаточно теплый прием со стороны Молдовы. Я видела, что после игры вы с президентом Молдовы Майей Санду о чем-то разговаривали.
– Она поздравила, во-первых. И она сказала, что мы – партнеры Украины. Мы то же самое сказали. Мы очень благодарны Молдове.
Это большие партнеры Украины также в войне против агрессора. Поэтому я считаю, что именно то, что президент пришла на товарищескую встречу, – это показывает, что действительно Молдова с Украиной.
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