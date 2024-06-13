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Ребров: Молдова - большие партнеры Украины, также в войне против агрессора

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер сборной Украины рассказал, о чем он говорил с президентом Молдовы

Ребров: Молдова - большие партнеры Украины, также в войне против агрессора

t.me/uafukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на визит президента Молдовы Майи Санду, которая посетила товарищеский матч команд этих двух стран (4:0 в пользу Украины).

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– Сегодня на матче был достаточно теплый прием со стороны Молдовы. Я видела, что после игры вы с президентом Молдовы Майей Санду о чем-то разговаривали.

– Она поздравила, во-первых. И она сказала, что мы – партнеры Украины. Мы то же самое сказали. Мы очень благодарны Молдове.

Это большие партнеры Украины также в войне против агрессора. Поэтому я считаю, что именно то, что президент пришла на товарищескую встречу, – это показывает, что действительно Молдова с Украиной.

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Сергей Ребров Украина Молдова
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.06.2024 в 00:10
Молдова - як і Україна, ментально європейські країни, хоча Україну труїть масштабна та всеохоплююча корупція в органах влади, а в Молдові громадне число задурених катсапською пропагандою людей....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
13.06.2024 в 00:10
Молдова - як і Україна, ментально європейські країни, хоча Україну труїть масштабна та всеохоплююча корупція в органах влади, а в Молдові громадне число задурених катсапською пропагандою людей....
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