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Ребров: Перед началом сборов почти все наши игроки были в разных кондициях

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сейчас наша команда набирает кондиции

Ребров: Перед началом сборов почти все наши игроки были в разных кондициях

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог товарищеского матча с Молдовой, в котором наша команда разгромила соперника 4:0.

– 4:0 – уверенный результат. Качественная разминка перед Евро?

– Наверное. Я считаю, что это придаст уверенности игрокам. Очень важно последнюю игру выиграть и уже спокойно готовиться к Евро.

– В матче сыграли 2 форварда – Яремчук и Довбик – и оба забили. Для вас как главного тренера это дополнительная приятная головная боль?

– Не только они. Как я уже говорил, я очень доволен, что почти все наши игроки имеют практику в Европе. И Роман восстановился, и Артем забивает много, поэтому я уверен, что это поможет сборной.

– Судаков сегодня провел тоже очень классный матч – гол, 2 ассиста. Можно сказать, что это Евро сейчас для него – его звездное время?

– Да вообще перед началом наших сборов почти все наши игроки были в разных кондициях. И я доволен, что сейчас – я видел по 1-му тайму – мы понемногу восстанавливаем кондиции.

Для меня очень важно не только, как мы забиваем, как мы работаем с мячом, но и физические кондиции для нас перед Евро очень важны.

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Сергей Ребров Украина Молдова
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2024 в 21:23
Що ті журналісти в усіх тих інтерв'ю тулять того Судакова, хоча тренер його і не згадує? Безпардонно піарити його, відробляти гроші на догоду ахметову, який його хоче втулити кудись задля свого великого профіту - це огидна і ница справа.
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0
4
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2024 в 21:23
Що ті журналісти в усіх тих інтерв'ю тулять того Судакова, хоча тренер його і не згадує? Безпардонно піарити його, відробляти гроші на догоду ахметову, який його хоче втулити кудись задля свого великого профіту - це огидна і ница справа.
Ответить
0
4
tekutiev (донецк,Украина)
12.06.2024 в 21:35
тупое дырявое чмо вытри сопли
Ответить
3
0

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