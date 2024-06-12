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Ребров: Перед началом сборов почти все наши игроки были в разных кондициях
Сейчас наша команда набирает кондиции
Фото Андрія Ющака - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог
– 4:0 – уверенный результат. Качественная разминка перед Евро?
– Наверное. Я считаю, что это придаст уверенности игрокам. Очень важно последнюю игру выиграть и уже спокойно готовиться к Евро.
– В матче сыграли 2 форварда – Яремчук и Довбик – и оба забили. Для вас как главного тренера это дополнительная приятная головная боль?
– Не только они. Как я уже говорил, я очень доволен, что почти все наши игроки имеют практику в Европе. И Роман восстановился, и Артем забивает много, поэтому я уверен, что это поможет сборной.
– Судаков сегодня провел тоже очень классный матч – гол, 2 ассиста. Можно сказать, что это Евро сейчас для него – его звездное время?
– Да вообще перед началом наших сборов почти все наши игроки были в разных кондициях. И я доволен, что сейчас – я видел по 1-му тайму – мы понемногу восстанавливаем кондиции.
Для меня очень важно не только, как мы забиваем, как мы работаем с мячом, но и физические кондиции для нас перед Евро очень важны.
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