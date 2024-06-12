Национальная сборная Украины
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Германия - главный фаворит, Украина - на 12-м месте. Рейтинг фаворитов Евро-2024 от CIES
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Центр спортивных исследований CIES составил свой рейтинг фаворитов
На первое место эксперты портала поставили сборную Германии, которую они считают главным фаворитом.
Также в пятерке команды Испании, Франции, Англии и Португалии.
Сборная Украины занимает в рейтинге 12-е место.
Напомним, что ранее портал Goal поставил сборную Украины на
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Источник:CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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