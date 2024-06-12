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Германия - главный фаворит, Украина - на 12-м месте. Рейтинг фаворитов Евро-2024 от CIES

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Германия - главный фаворит, Украина - на 12-м месте. Рейтинг фаворитов Евро-2024 от CIES

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Центр спортивных исследований CIES составил свой рейтинг фаворитов Евро-2024.

На первое место эксперты портала поставили сборную Германии, которую они считают главным фаворитом.

Также в пятерке команды Испании, Франции, Англии и Португалии.

Сборная Украины занимает в рейтинге 12-е место.

Напомним, что ранее портал Goal поставил сборную Украины на 14-е место в списке фаворитов турнира.

Германия - главный фаворит, Украина - на 12-м месте. Рейтинг фаворитов Евро-2024 от CIES - изображение 1
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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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