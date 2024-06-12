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УПЛ – на 9-м месте по количеству представленных игроков на Евро-2024. Ниже Чемпионшипа, но немного выше чемпионата Саудовской Аравии
Интересный рейтинг по Лигам
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Лидирует по количеству игроков, представленных на чемпионате Европы, АПЛ - 96 игроков. Также в топ-3 Серия A (91 игрок) и Бундеслига (75).
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Интересно, что из Чемпионшипа (второй английский дивизион) на Евро-2024 поехали 18 игроков, а чемпионат Саудовской Аравии будет представлен 14 футболистами.
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