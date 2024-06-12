УПЛ – на 9-м месте по количеству представленных игроков на Евро-2024. Ниже Чемпионшипа, но немного выше чемпионата Саудовской Аравии

Украинская Премьер-лига занимает 9-е место по количеству игроков в сборных на Евро-2024. Из нашего чемпионата на Евро поедут 15 игроков – 14 в составе сборной Украины и 1 - в сборной Грузии.

Лидирует по количеству игроков, представленных на чемпионате Европы, АПЛ - 96 игроков. Также в топ-3 Серия A (91 игрок) и Бундеслига (75).

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Интересно, что из Чемпионшипа (второй английский дивизион) на Евро-2024 поехали 18 игроков, а чемпионат Саудовской Аравии будет представлен 14 футболистами.