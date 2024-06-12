Фещук: Кто должен быть в основе сборной Украины, Яремчук или Довбик - ответ очевиден

Экс-форвард "Карпат", "Таврии" "Говерлы" и киевского "Арсенала" Максим Фещук поделился с мыслями о ситуации в сборной Украины перед Евро-2024.

– Сборная провела очень разные игры. С немцами она мне очень понравилась в плане того, что играли вторым номером – при том, что я и от немцев не ожидал столь качественной игры, мы обычно привыкли, что они играют хуже. Но мы с ними сыграли на ноль. Был матч с поляками – там сборная удивила тем, как легко пропустили, проблемами после стандартов. Я понимаю, что главный тренер дает игровое время всем игрокам, которые в составе – и это нормально, мне это импонирует, но все-таки результат нужен всегда. В этой игре только забитый гол Довбиком, классный в его исполнении, понравился. В остальном разочаровали и было опасение, чтобы это не повлияло на команду в играх на Евро.

С Молдовой оценивать игру трудно, потому что я понимаю уровень соперника. Проанализируйте, какие были забитые голы – как на тренировке легко, очень классно в исполнении всех четырех наших футболистов, и еще были моменты. Хороший спарринг перед Евро, но при всем уважении к Молдове это не тот соперник, по которому надо судить уровень нашей сборной.

Подытоживая – тяжело, не могу оценить, в каком состоянии подходит к Евро сборная.

– Тогда пройдемся по наиболее спорным позициям. Кто должен быть в основе – Яремчук или Довбик?

– Это вопрос, на который вы сами имеете ответ и он очевиден. На сегодняшний день такой вопрос даже не должен стоять. Посмотрите, какой сезон провел Довбик, как он выглядит сейчас, и посмотрите, какой сезон провел Яремчук. Да, тоже в хорошем испанском чемпионате, в нормальной команде. Но есть "маленькая" разница. У Яремчука на клубном уровне, хоть и в Европе, но уже давно не идет клубная карьера. Да, он очень хороший и качественный форвард для нашей сборной, и вообще классно, что у нас таких минимум два – но не надо забывать и о Ванате.

Однозначно игрок стартового состава – Довбик. И он это показывает и на поле, имеет 2 забитых мяча, и сезон это показал. Какие здесь могут быть споры? Если оставить его на скамейке запасных и выпускать для усиления, а в основе Яремчука, то это может быть какая-то тактика тренера. Но для меня это будет как минимум странно.

– И насчет вратаря – Лунин или Трубин?

– То же самое отвечу на ваш вопрос. Стоит Трубин в "Бенфике" – супер, классно. Но Лунин играет за "Реал". И то игровое время, которое имело, провело на очень высоком уровне. И незаслуженно не стоял в финале ЛЧ. Все-таки он представитель "Реала" и очень качественный вратарь.

Я думаю, что в третьей игре он как раз сыграл перед стартом Евро – и однозначно будет номер 1.

– Просто почему возникают вопросы – потому что как минимум Трубин провел фактически весь отбор.

– Смотрите. Провел весь отбор почему? Потому что Лунин не играл в "Реале".

Кроме того, сборная – это не клуб. Мы не будем ставить Яремчука, потому что он забил 15 голов за сборную, а не Довбика, потому что он – только 10. Поставим Трубина, потому что он провел когда-то там игры. Сборная не формируется из 26 футболистов, а из всех украинских футболистов, лучших в настоящее время для сборной.

Трубин – очень высокого уровня вратарь, очень сильный при игре, когда есть низкая оборона. С немцами он на линии здорово стоял. Но все-таки играть в "Бенфике" и в "Реале" – отмечу, играть – это две большие разницы.

– Кем, возможно, будет нужно заменить Миколенко, если он пропустит первые матчи, не дай ли боже Евро?

– Наверное, Зинченко будет его заменять. Но вопрос стартового состава сборной Украины формирует ее тренерский штаб. Условно говоря, видеть сегодня Степаненко в опорной зоне – да, он легенда украинского футбола, наверное, лидер раздевалки, но посмотрите, как выглядел Бражко в матчах, в которых играл. Где правильное решение – у каждого свое мнение.

В центре поля – наверное, Судаков не подвергается сомнению, потому что и я от него больше всего ожидаю. Но у каждого соперника будет своя тактика. Потому и интересно, каков план, какое видение у Реброва и его штаба. Приятная головная боль, что есть из кого выбрать.

Поэтому, вы говорите, что Миколенко – потеря. Но у нас есть универсал Зинченко – может сыграть и левого защитника, и в центре поля где хотите. И реально в любой позиции он усиливает команду.