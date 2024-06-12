Зинченко - о травме Миколенко: Я был злой. Ты знаешь, что мы готовимся к Евро, а у вас завтра отпуск - зачем это делать?

Универсал сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал травму Виталия Миколенко в товарищеской игре с Молдовой (4:0).

– Показалось, что сборная Молдовы довольно грубо играла.

– Если честно, в том эпизоде ​​с Виталиком, когда я сидел, я был действительно злой. Возле меня также Саня Зубков сидел, и мы с ним тоже общались, ну зачем ты прыгаешь в такой ситуации – я имею в виду защитника Молдовы.

Товарищеская игра, ты знаешь, что мы готовимся к Евро, у вас на следующий день уже отпуск. Зачем это делать? Ты что-то доказываешь кому-то? В таких ситуациях, я считаю, можно было бы этого избежать.