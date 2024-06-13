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Рац: Румынии следует опасаться Украину, но не в том смысле, что мы проиграли еще до матча
Разван поделился ожиданиями от матча Румыния – Украина
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Бывший защитник "Шахтера" и сборной Румынии Разван Рац поделился ожиданиями от матча Евро-2024, в котором его национальная команда сыграет с
"У нас есть быстрые игроки, которые могли бы удивить соперника в контратаке. Я не думаю, что это обязательно плохая стратегия.
Впрочем, я думаю, что мы можем играть и в контроль мяча, создавать моменты, строить атаки, почему нет?
Сборная Украины сильна не только самой собой как командой, а еще и тем, что многие её футболисты провели хороший сезон в своих клубах и находятся в отличной форме. Я говорю о Довбике, Цыганкове, которые провели отличный сезон в "Жироне".
У Мудрика такая скорость, словно у него мотор за спиной, к тому же его продали в "Челси" за такую сумму не просто так. Мы говорим об этих трёх, потому что они наиболее репрезентативны. Еще же есть и Зинченко.
В сборной Украины есть много сильных сторон, которых нам следует опасаться, но не в том смысле, в котором мы можем сказать "все, мы проиграли еще до матча", - рассказал Рац.
Напомним, что матч Румыния – Украина состоится 17 июня и начнется в 16:00. Для обеих команд это будет стартовый поединок на турнире.
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