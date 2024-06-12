Миколенко: Был в ярости после травмы. Пока не знаю, когда вернусь

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей травме, которую он получил в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

"Я, наверное, больше в ярости был после травмы. Готовился очень к этому матчу, потому что это последняя игра перед Евро... и травмировался на ровном месте. Немного было тяжело морально, но ребята помогли, мне приятно, что у меня такие партнеры по команде. Всегда поддержат, скажут правильные слова.

Не сказал бы, что там была грубость со стороны соперника. Просто несчастный случай. Нельзя было не попробовать вернуться на поле. Я не понимал – мне нужно было пробежаться, чтобы понять, больно или нет. После этого попросил замену.