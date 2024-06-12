Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная

Главный врач сборной Украины Николай Жолобайлюк рассказал о травме защитника Виталия Миколенко, которую он получил в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

"Главное, что я могу сказать – это другая конечность, но травма довольно интересная. Это не травма голеностопа, это травма стопы. Там есть такой суставчик, врачи знают, он называется сустав Лисфранка, и он повредился.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На счет сроков восстановления мы сможем говорить лишь после того, как сегодня сделаем МРТ. Вчера, после компьютерной томографии, слава Богу, костной патологии выявлено не было. Самое страшное, что мы могли предполагать, не подтвердилось. Ну а дальше посмотрим, сможем говорить уже после полного обследования", - сказал Жолобайлюк.

Напомним, что свой первый матч на Евро сборная Украины проведет против Румынии 17 июня.