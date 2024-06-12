Михалик: Поддержка у сборной Украины на Донбасс-Арене на матчах Евро-2012 была очень крутая

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик вспомнил обстановку в Донецке во время Евро-2012, где украинская команда провела два матча группового турнира – с Францией и Англией.

"Донбасс Арена" - классный стадион. Были моменты, когда говорили, что надо больше во Львове играть. Считаю, что это все разговоры. Играть надо везде. Вспомните, какая у нас была группа - Англия, Франция. Это две серьезные команды, с которыми было трудно. Хотя с англичанами у нас были все шансы на победу, если бы тот злосчастный гол нам засчитали. Все могло бы тогда быть по-другому.

Мы жили на базе донецкого "Металлурга". Еще раз подчеркну, что "Донбасс Арена" очень крутой стадион. Нужно было выходить, играть и выигрывать, а не думать, фартовая арена или еще что-то. Хотя в футболе фактор фарта никто не забирает - 100%, что такое есть. Но в первую очередь все зависит от футболистов, команды и тренеров.

Атмосфера на играх в Донецке была классная. На один из матчей ко мне приезжали друзья из Волыни. Действительно, поддержка у нас была очень крутая - полный стадион, так же болельщики пели гимн Украины и размахивали сине-желтыми флагами.

Просто матч на "Олимпийском" был нашим дебютом на Евро, для меня эта арена более родная, она вмещает больше болельщиков, поэтому эта игра так запомнилась. Но что в Киеве, что в Донецке атмосфера была достаточно крутая. Люди с украинскими флагами так же пели и поддерживали нас. В этом плане все было достаточно круто", - рассказал Михалик.