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Михалик вспомнил историю, как Ярмоленко с Коноплянкой перед Евро-2012 хотели пробросить Януковичу между ног
К сожалению, не получилось
фото из свободных источников
Бывший игрок
"К нам на динамовскую базу приехал гарант страны на тот момент, Янукович. Он хотел встретиться с командой накануне чемпионата. Встреча проходила на тренировочном поле. У нас была разминка с мячами, пока мы его ждали.
Ярмоленко с Коноплянкой хотели пробросить мяч между ног, когда он будет идти. И кто-то из ребят говорит: "Прикиньте, если он споткнется о мяч, упадет и разобьет себе голову".
Янукович просто приехал, встретился с нами, сказал какие-то напутственные слова, сделал общее фото. Ничего особенного. Просто запомнилась эта история, когда Жека и Андрюха на спор хотели пробросить мяч. А он просто прошёл. Может, было бы лучше, если бы хорошо так споткнулся", – сказал Михалик.
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