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Михалик вспомнил историю, как Ярмоленко с Коноплянкой перед Евро-2012 хотели пробросить Януковичу между ног

Национальная сборная Украины

К сожалению, не получилось

Михалик вспомнил историю, как Ярмоленко с Коноплянкой перед Евро-2012 хотели пробросить Януковичу между ног

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик вспомнил забавную историю о том, как Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка перед Евро-2012 хотели подшутить над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"К нам на динамовскую базу приехал гарант страны на тот момент, Янукович. Он хотел встретиться с командой накануне чемпионата. Встреча проходила на тренировочном поле. У нас была разминка с мячами, пока мы его ждали.

Ярмоленко с Коноплянкой хотели пробросить мяч между ног, когда он будет идти. И кто-то из ребят говорит: "Прикиньте, если он споткнется о мяч, упадет и разобьет себе голову".

Янукович просто приехал, встретился с нами, сказал какие-то напутственные слова, сделал общее фото. Ничего особенного. Просто запомнилась эта история, когда Жека и Андрюха на спор хотели пробросить мяч. А он просто прошёл. Может, было бы лучше, если бы хорошо так споткнулся", – сказал Михалик.

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Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Украина Тарас Михалик Виктор Янукович
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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