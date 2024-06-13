Михалик вспомнил историю, как Ярмоленко с Коноплянкой перед Евро-2012 хотели пробросить Януковичу между ног

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик вспомнил забавную историю о том, как Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка перед Евро-2012 хотели подшутить над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"К нам на динамовскую базу приехал гарант страны на тот момент, Янукович. Он хотел встретиться с командой накануне чемпионата. Встреча проходила на тренировочном поле. У нас была разминка с мячами, пока мы его ждали.

Ярмоленко с Коноплянкой хотели пробросить мяч между ног, когда он будет идти. И кто-то из ребят говорит: "Прикиньте, если он споткнется о мяч, упадет и разобьет себе голову".

Янукович просто приехал, встретился с нами, сказал какие-то напутственные слова, сделал общее фото. Ничего особенного. Просто запомнилась эта история, когда Жека и Андрюха на спор хотели пробросить мяч. А он просто прошёл. Может, было бы лучше, если бы хорошо так споткнулся", – сказал Михалик.