Шацких: Имеет ли шансы сборная Украины сенсационно выиграть Евро? Все может быть

Легендарный форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких поделился впечатлениями от игры сборной Украины в товарищеских матчах перед Евро-2024.

– Там, в принципе, о многом говорить не надо. Все хорошо. С немцами хорошо сыграли. С поляками – просто такие голы, что два стандарта и нелепый гол, и больше сейвов у нашего вратаря почти не было. Против Молдовы спокойно разобрались. Все по делу могли еще больше забить. Достаточно уверенно провели игру и победили заслуженно.

– Как вы оцените готовность сборной Украины к Евро-2024?

– Состояние хорошее. Но так судить нельзя. Все покажут игры. Понимаете, здесь три матча – и все три соперника совсем разные. По вчерашней игре, физические кондиции украинцев показались мне хорошими. До Евро еще немного есть времени. Думаю, сейчас главная задача – определиться со стартовым составом на первую игру. В принципе, все, кто был на поле и выходил на замену, в достаточно приличном физическом и моральном состоянии. Тем более, что любая победа всегда придает положительные эмоции. Думаю, что легче будет проходить подготовка к старту на Евро.

– Только вот Миколенко получил досадную травму. Это очень большая потеря для сборной Украины, если повреждение окажется тяжелым?

– Как по мне, это очень большая потеря. Все-таки Миколенко – чистый левый крайний. Такого, к сожалению, больше нет в нашей сборной. Зинченко – игрок другого плана, иного характера. Александр больше в розыгрыше и на атаку, а в обороне он не столь силен, как Виталий. Потому это большая потеря. Есть еще Михайличенко. Думаю, что сейчас у Реброва есть серьезная головная боль. Только вот насколько серьезно травмировался Миколенко. Я сегодня везде искал информацию, но не смог найти. Не пишут ничего конкретного. Но это большая потеря.

– В прошлый раз мы с вами говорили о том, могут ли Шапаренко и Судаков выйти в паре – и против Молдовы так и произошло. Как вам их взаимодействие?

– Видите, Ребров нас услышал. Мы поговорили – и вот почему бы не посмотреть на двоих. Я считаю, что оба хорошо сыграли. В своей манере на своем уровне. Все отлично, все прекрасно. Сейчас уже Станиславович будет решать, кого использовать: или вместе, или друг друга будут менять. Не знаю, здесь трудный выбор. Думаю, Ребров будет исходить из того, с кем игра и какую тактику будет выбирать.

– Теперь до позиции нападающего. И Яремчук, и Довбик против Молдавии забили. Как считаете, кто станет основным форвардом сборной Украины на Евро-2024?

– Здесь, опять же, трудно сказать. Сейчас они оба находятся в хорошем состоянии. То, что они забили – это хорошо, это их работа. Плюс-минус они равноценны. Оба высокие, имеют скорость, неплохо работают с мячом. Здесь такой выбор… По-моему, они оба заслуживают играть. Но если играть с одним нападающим, то здесь нужно будет изрядно подумать. Станиславович разберется.

- Чего вы ожидаете от сборной Украины Евро-2024? Какой минимальный результат?

– Как минимум, думаю, 1/4 финала. Шансы есть у всех. Я всегда говорил и буду повторять. Кто начинает такие большие турниры – у всех шансы 50 на 50. Это специалисты там считают, что эти какие-то топ-сборные… Понятно, Англия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия… Это все хорошо, но в начале турнира у всех по 0 очков. Всё зависит от каждой сборной. Сюрпризы мы видели и наблюдаем на каждом Евро или ЧМ. Какая-то сборная, которой никто не ожидал, оказывается на вершине. Это футбол. Все научились играть в футбол. Все умеют обороняться, все умеют атаковать. Тем и интереснее будет. Думаю, какая-нибудь неожиданность должна быть.

- История чемпионатов Европы уже видела чудеса, как победы Дании и Греции. Как вы считаете, может ли сборная Украины стать новой Данией или Грецией и выиграть Евро?

– Все может быть. Посмотрите, как Португалия достигла финала 2016 года. С тремя ничьими вышли из группы – и выиграли турнир. Я не думаю, что тогда ее кто-то ставил фаворитом. Таких было мало, а они пришли и выиграли, - сказал Шацких.