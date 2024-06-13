Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук: С такими мастерами, как Судаков и Цыганков, приятно играть
Форвард сборной отметил кадровый потенциал сине-желтых
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о кадровом потенциале национальной команды.
"Конечно, с такими мастерами приятно играть на футбольном поле. Такое слово я не просто так выбрал, потому что мне довелось уже играть со многими футболистами, и это действительно очень качественные игроки, мастера своего дела.
Витя Цыганков покоряет Ла Лигу, Жора Судаков сейчас также на большом счету в Европе. Приятно играть с такими футболистами. У нас достаточно большой состав. На замене есть тот же Малиновский, Сидорчук. Все футболисты с достаточно высоким классом.
Давно я не помню, чтобы в нашей сборной был такой выбор игроков. Если кто-то один выпадает, то это можно не заметить, другой футболист выйдет и сыграет не хуже, а то и лучше. Серьезные турниры выигрываются не 11 игроками, а всеми 26-ю", - сказал Яремчук.
Популярное сейчас
- Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб
- УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
- Вацко: Дулуб хотел повышения зарплаты в ЛНЗ в 4 раза
- Врач сборной Украины - о повреждении Миколенко: Травма довольно интересная
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО