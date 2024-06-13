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Яремчук: С такими мастерами, как Судаков и Цыганков, приятно играть

Национальная сборная Украины

Форвард сборной отметил кадровый потенциал сине-желтых

Яремчук: С такими мастерами, как Судаков и Цыганков, приятно играть

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о кадровом потенциале национальной команды.

"Конечно, с такими мастерами приятно играть на футбольном поле. Такое слово я не просто так выбрал, потому что мне довелось уже играть со многими футболистами, и это действительно очень качественные игроки, мастера своего дела.

Витя Цыганков покоряет Ла Лигу, Жора Судаков сейчас также на большом счету в Европе. Приятно играть с такими футболистами. У нас достаточно большой состав. На замене есть тот же Малиновский, Сидорчук. Все футболисты с достаточно высоким классом.

Давно я не помню, чтобы в нашей сборной был такой выбор игроков. Если кто-то один выпадает, то это можно не заметить, другой футболист выйдет и сыграет не хуже, а то и лучше. Серьезные турниры выигрываются не 11 игроками, а всеми 26-ю", - сказал Яремчук.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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