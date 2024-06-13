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Миколенко пропустил тренировку сборной Украины за четыре дня до старта Евро-2024

Национальная сборная Украины

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Миколенко пропустил тренировку сборной Украины за четыре дня до старта Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Сегодня, 13 июня, национальная сборная Украины провела открытую тренировку в немецком Висбадене накануне старта чемпионата Европы-2024.

По данным dynamo.kiev.ua, не смог принять участия в тренировочном занятии защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко. Ожидается, что в ближайшее время игроку сделают МРТ для более детального обследования, которое позволит определить сроки и тактику лечения.

Напомним, Миколенко продолжает процесс восстановления от травмы, которую он получил в первом тайме товарищеского матча против Молдовы (4:0).

Первый поединок сборной Украины на Евро-2024 состоится 17 июня. Соперником "сине-желтых" будет Румыния.

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Национальная сборная Украины тренировка Виталий Миколенко
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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