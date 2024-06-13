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Судаков: Зинченко говорит, что нужно выходить в полуфинал Евро
Георгий говорит, что команда готова на 100%
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек
"Мы подготовились на 100%, команда готова.
До какой стадии дойти? Зина (Александр Зинченко – прим) говорит, что нужно в полуфинал выходить. Все возможно. Мы верим в себя, верим в команду»
Думаю, с такой поддержкой и с такой командой мы способны на все", — сказал Судаков.
Напомним, что Украина начнет свой европоход 17 июня матчем с Румынией. Другими соперниками в группе будут Бельгия и Словакия.
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