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Судаков: Зинченко говорит, что нужно выходить в полуфинал Евро

Национальная сборная Украины

Георгий говорит, что команда готова на 100%

Судаков: Зинченко говорит, что нужно выходить в полуфинал Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков отчитался о подготовке команды к Евро-2024.

"Мы подготовились на 100%, команда готова.

До какой стадии дойти? Зина (Александр Зинченко – прим) говорит, что нужно в полуфинал выходить. Все возможно. Мы верим в себя, верим в команду»

Думаю, с такой поддержкой и с такой командой мы способны на все", — сказал Судаков.

Напомним, что Украина начнет свой европоход 17 июня матчем с Румынией. Другими соперниками в группе будут Бельгия и Словакия.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.06.2024 в 17:27
Та ну, зразу у фінал...Ви хоч з групи вийдіть, а далі ляпайте язиками
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1
0
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.06.2024 в 17:27
Та ну, зразу у фінал...Ви хоч з групи вийдіть, а далі ляпайте язиками
Ответить
1
0

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