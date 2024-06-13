Судаков: Зинченко говорит, что нужно выходить в полуфинал Евро

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков отчитался о подготовке команды к Евро-2024.

"Мы подготовились на 100%, команда готова.

До какой стадии дойти? Зина (Александр Зинченко – прим) говорит, что нужно в полуфинал выходить. Все возможно. Мы верим в себя, верим в команду»

Думаю, с такой поддержкой и с такой командой мы способны на все", — сказал Судаков.