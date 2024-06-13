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Не только футбол. Мудрик рассказал, за кого болеет в современном теннисе

Национальная сборная Украины
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Оказывается Михаил - большой поклонник тенниса

Не только футбол. Мудрик рассказал, за кого болеет в современном теннисе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, который, как оказывается, является еще и большим поклонником тенниса, рассказал, за кого из современных теннисистов болеет.

– Мы поздравляли тебя с победой твоего любимца, Карлоса Алькараса. Когда мы вчера ехали на тренировку, то он даже проигрывал Звереву 1:2 по сетам, но потом уверенно 6:1, 6:2... Ты был уверен в его победе?

– Он с запасом играл.

– В чем сила этого теннисиста?

– Думаю, что он самый сбалансированный игрок прямо сейчас. Тяжело работает и имеет хороший менталитет.

– Кроме него еще кому-то симпатизируешь?

– Янник Синнер – он мне нравится. Ник Кирьос.

– Кстати, Судаков тоже сказал, что за Кирьоса болеет.

– Да? (улыбается).

– Имеешь немного симпатии на стороне Иги Свёнтек?

– Да, среди женщин она мне [больше всего нравится]. Она играет в самый зрелищный и результативный теннис.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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