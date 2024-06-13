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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Румыния - Украина

Национальная сборная Украины

Комментаторы будут работать в паре

Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Румыния - Украина

фото из свободных источников

Новина українською

Стало известно, кто на медиасервисе MEGOGO будет комментировать матч 1-го тура Евро-2024 Румыния – Украина.

На матче будут работать Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.

Напомним, что это будет стартовый матч сборной Украины на турнире. Игра состоится 17 июня и начнется в 16:00.

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Украина Румыния Роберто Моралес Megogo Вадим Скичко
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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