Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Румыния - Украина

Стало известно, кто на медиасервисе MEGOGO будет комментировать матч 1-го тура Евро-2024 Румыния – Украина.

На матче будут работать Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.

Напомним, что это будет стартовый матч сборной Украины на турнире. Игра состоится 17 июня и начнется в 16:00.