Национальная сборная Украины
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Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Румыния - Украина
Комментаторы будут работать в паре
фото из свободных источников
Стало известно, кто на медиасервисе MEGOGO будет комментировать матч 1-го тура
На матче будут работать Вадим Скичко и Роберто Моралес.
Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.
Напомним, что это будет стартовый матч сборной Украины на турнире. Игра состоится 17 июня и начнется в 16:00.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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