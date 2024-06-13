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Администратор сборной Украины: Так как мы попали на Евро последними, у нас был маленький выбор отелей

Национальная сборная Украины

Украинская делегация будет базироваться в Висбадене

Администратор сборной Украины: Так как мы попали на Евро последними, у нас был маленький выбор отелей

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Старший администратор сборной Украины Александр Кисткин рассказал о том, где и почему украинская делегация будет базироваться на Евро-2024.

– Почему Висбаден?

– Потому что есть такие требования от УЕФА. Говорят, где должна базироваться команда. Мы попали на Евро через плей-офф последними, у нас выбор был маленький.

– Весь отель полностью под сборную бронируют?

– Да, конечно, это эксклюзивно.

– Даже если бы я хотел заселиться за большие деньги?

– Нет, невозможно.

– Это делается для безопасности?

– Да. Нам сразу дали аккредитацию. Мы должны всегда ходить с ними. Снимаем только когда заходим в комнату. Игроков тоже такое ждет.

- Если Зинченко или Мудрик не взял бейджик с аккредитацией – в гостиницу не войдет?

– Нет, сорри.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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