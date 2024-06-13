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Администратор сборной Украины: Так как мы попали на Евро последними, у нас был маленький выбор отелей
Украинская делегация будет базироваться в Висбадене
Фото Андрія Ющака - УАФ
Старший администратор
– Почему Висбаден?
– Потому что есть такие требования от УЕФА. Говорят, где должна базироваться команда. Мы попали на Евро через плей-офф последними, у нас выбор был маленький.
– Весь отель полностью под сборную бронируют?
– Да, конечно, это эксклюзивно.
– Даже если бы я хотел заселиться за большие деньги?
– Нет, невозможно.
– Это делается для безопасности?
– Да. Нам сразу дали аккредитацию. Мы должны всегда ходить с ними. Снимаем только когда заходим в комнату. Игроков тоже такое ждет.
- Если Зинченко или Мудрик не взял бейджик с аккредитацией – в гостиницу не войдет?
– Нет, сорри.
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