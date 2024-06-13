Михалик: Может и хорошо, что мы проиграли Польше. А то сборную Украины уже чуть не в победители Евро записали

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от выступлений нашей национальной команды на Евро-2024.

"Все ждем хорошего выступления в Германии. Сейчас так с критикой набросились на сборную после поляков. Но я считаю, что все верно. Он смотрит и дает шанс всем показать себя.

Может быть, хорошо, что все так сложилось. А то команду чуть ли не записали в победители Евро. Мол, у нас такая супер сборная играет, все заграницей выступают. У других сборных также есть сильные футболисты.

Считаю, что у нас хорошая сборная и тренер. Команда показывает хороший футбол. Критикуют, что с поляками что-то не вышло, а с немцами сидели в защите. Давайте уже дождемся Евро и тогда будем делать какие-нибудь выводы. По потенциалу, футболистам и тренерскому составу у нас достаточно мощно. Поэтому я бы сейчас голову пеплом не посыпал.

Для этого и нужны товарищеские матчи, чтобы что-то смотреть и наигрывать. Давать шанс показать себя меньше играющим футболистам. Поэтому я ничего страшного не вижу", – сказал Михалик.