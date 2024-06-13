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УАФ: Есть надежда, что Миколенко сыграет на Евро

Национальная сборная Украины

Медицинский штаб сборной начал активную реабилитацию игрока

УАФ: Есть надежда, что Миколенко сыграет на Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пропустил открытую тренировку команды, которая состоялась в четверг, 13 июня.

Игроку вчера было сделано МРТ, и по словам главврача национальной команды Романа Жолобайлюка, обследование показало, что Виталию удалось избежать худших последствий после подката молдавского защитника.

Следовательно, медицинский штаб начал активную реабилитацию игрока, что дает нам надежду увидеть Миколенко на поле в матчах Евро-2024.

Напомним, что стартовый матч сборной Украины на турнире против Румынии состоится 17 июня и начнется в 16:00.

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Украина Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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