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Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии. ФОТО
Подготовка к первому матчу на Евро началась
Фото Андрія Ющака - УАФ
За день до старта Евро-2024 национальная
Это мероприятие посетили почти пять тысяч болельщиков, большинство из которых — украинцы, которые покинули свою страну из-за войны.
Перед началом тренировки сборную Украины приветствовал премьер-министр земли Гессен Борис Райн.
После совместного исполнения Гимна Украины с болельщиками, присутствовавшими на BRITA Arena, сине-желтые приступили к тренировкам.
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Помимо удержания мяча в квадратах, сборники имели и тактические задачи, в том числе выполняли пасинг с завершением, удары по воротам после передач, а также поработали в игровых сериях "семь на семь".
В тренировке приняли участие 25 игроков – все, кроме Виталия Миколенко, которому вчера было сделано МРТ. По словам главврача национальной команды Романа Жолобайлюка, обследование показало, что Виталию удалось избежать худших последствий после подката молдавского защитника. Следовательно, медицинский штаб начал активную реабилитацию игрока, что
После завершения работы на поле игроки уделили внимание болельщикам, раздав автографы и сделав немало селфи по просьбе фанатов.
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