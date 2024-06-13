Национальная сборная Украины
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Игроки сборной Украины рассказали о своих родных городах, которые пострадали от агрессии РФ
Футбол, как и весь спорт, не вне политики (с)
Фото Андрія Ющака - УАФ
Накануне Евро-2024 13 украинских футболистов национальной сборной обнародовали видеообращение, в котором каждый из них рассказал о своем родном городе, пострадавшем от агрессии РФ.
"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", - говорится в сообщении от УАФ.
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