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Игроки сборной Украины рассказали о своих родных городах, которые пострадали от агрессии РФ

Национальная сборная Украины
Обновлено

Футбол, как и весь спорт, не вне политики (с)

Игроки сборной Украины рассказали о своих родных городах, которые пострадали от агрессии РФ

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Накануне Евро-2024 13 украинских футболистов национальной сборной обнародовали видеообращение, в котором каждый из них рассказал о своем родном городе, пострадавшем от агрессии РФ.

"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", - говорится в сообщении от УАФ.

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Источник:
uaf ukraine
Опубликовал: Екатерина Власова
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