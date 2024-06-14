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Шевченко: Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное
Президент УАФ обратился к странам-участницам Евро-2024
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко обратился к странам-участницам
"Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное. Нет ни одного украинского футболиста, ни одного украинского города, стадиона, площадки, ни одного ребенка, которых не коснулась война.
Здесь на Евро-2024 мы можем быть только благодаря людям, борющимся за нашу свободу. Среди них сотни тысяч футбольных болельщиков. Они хотели быть на трибунах, но они на фронте. Наши города тоже хотели принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу.
И потому мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине. Футбол – это не только выдающийся спорт, это еще и большая сила. Сила солидарности и единства, поддержки, в которой так нуждается наша страна", — сказал Шевченко.
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