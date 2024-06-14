  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский - игрокам сборной Румынии: Увидимся в понедельник!
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский - игрокам сборной Румынии: Увидимся в понедельник!

Национальная сборная Украины

Руслан знаком с некоторыми игроками сборной Румынии, которые также играют в Италии

Малиновский - игрокам сборной Румынии: Увидимся в понедельник!

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в комментарии румынским СМИ поделился ожиданиями от матча Евро-2024 с Румынией.

"Мы хотим, чтобы этот чемпионат стал для нас запоминающимся. Многие игроки нашей сборной играют в Европе, раньше такого не было, и это несомненно, преимущество для нас. Для такого финального турнира высочайшего уровня нам нужны топ-футболисты, которые играют в сильных чемпионатах.

Я очень хорошо знаю Раду Дрэгушина, (который раньше играл в "Дженоа", - прим). Думаю, он сможет и дальше прогрессировать, строить свою карьеру. Я желаю ему успехов.

Джордже Пушкаш (который ранее также играл в "Дженоа, - прим")? Да-да, я его очень хорошо знаю и ценю его.

Я не могу говорить, какой тактикой против нас сыграет Румыния, выйдет ли на поле Пушкаш.

Какое у меня к ним послание к румынским игрокам? Увидимся в понедельник!", - сказал Малиновский.

По теме
yellow-arrow
Шевченко: Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное
yellow-arrow
Михалик: Может и хорошо, что мы проиграли Польше. А то сборную Украины уже чуть не в победители Евро записали
yellow-arrow
Игроки сборной Украины рассказали о своих родных городах, которые пострадали от агрессии РФ
Украина Румыния Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gazeta Sporturilor
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости