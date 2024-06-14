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Малиновский - игрокам сборной Румынии: Увидимся в понедельник!
Руслан знаком с некоторыми игроками сборной Румынии, которые также играют в Италии
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Хавбек
"Мы хотим, чтобы этот чемпионат стал для нас запоминающимся. Многие игроки нашей сборной играют в Европе, раньше такого не было, и это несомненно, преимущество для нас. Для такого финального турнира высочайшего уровня нам нужны топ-футболисты, которые играют в сильных чемпионатах.
Я очень хорошо знаю Раду Дрэгушина, (который раньше играл в "Дженоа", - прим). Думаю, он сможет и дальше прогрессировать, строить свою карьеру. Я желаю ему успехов.
Джордже Пушкаш (который ранее также играл в "Дженоа, - прим")? Да-да, я его очень хорошо знаю и ценю его.
Я не могу говорить, какой тактикой против нас сыграет Румыния, выйдет ли на поле Пушкаш.
Какое у меня к ним послание к румынским игрокам? Увидимся в понедельник!", - сказал Малиновский.
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