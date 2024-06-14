Малиновский - игрокам сборной Румынии: Увидимся в понедельник!

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в комментарии румынским СМИ поделился ожиданиями от матча Евро-2024 с Румынией.

"Мы хотим, чтобы этот чемпионат стал для нас запоминающимся. Многие игроки нашей сборной играют в Европе, раньше такого не было, и это несомненно, преимущество для нас. Для такого финального турнира высочайшего уровня нам нужны топ-футболисты, которые играют в сильных чемпионатах.

Я очень хорошо знаю Раду Дрэгушина, (который раньше играл в "Дженоа", - прим). Думаю, он сможет и дальше прогрессировать, строить свою карьеру. Я желаю ему успехов.

Джордже Пушкаш (который ранее также играл в "Дженоа, - прим")? Да-да, я его очень хорошо знаю и ценю его.

Я не могу говорить, какой тактикой против нас сыграет Румыния, выйдет ли на поле Пушкаш.

Какое у меня к ним послание к румынским игрокам? Увидимся в понедельник!", - сказал Малиновский.