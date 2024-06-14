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Национальная сборная Украины

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Ребров: У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы

Национальная сборная Украины

Комментарий наставника "сине-жёлтых"

Ребров: У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос об ожиданиях от выступления своих подопечных на чемпионате Европы-2024.

"Всегда считают, что Украина - это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Но есть другие факторы - война, длительные переезды, очень большие дополнительные нагрузки на игроков, которые мы должны учитывать. Однако, как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем пытаться достичь максимума на этом ЕВРО.

У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс: имеем и опытных ребят и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни.

Стиль игры Реброва? Я считаю, что для современного футбола очень важна скорость. Остальное увидите на Евро. На уровне национальных команд собраны лучшие игроки своих стран, поэтому иногда приходится подстраиваться под соперника. Также случаются травмы. Поэтому нашей сборной очень важно показать, что она понимает, как играть в рамках другой схемы. Мы это показывали в отборочном цикле, и я убежден, что продемонстрируем и на Евро", - приводит слова специалиста сайт УЕФА.

Напомним, дебютный матч Украины на Евро-2024 пройдёт 17 июня против сборной Румынии.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины Евро 2024
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Александр Бураков
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