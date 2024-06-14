Зинченко: Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий в преддверии первого матча "сине-жёлтых" на чемпионате Европы против национальной команды Румынии.

"Все прекрасно знают нынешнюю ситуацию в Украине, для нас это дополнительная мотивация. Мы должны показать свою лучшую игру, а затем посмотрим, что произойдет.

Конечно, я знаю многих румынских игроков. Готовимся как можно более усердно. Да, нас ждет встреча с непростой командой. Это будет чрезвычайно трудный поединок, но в конце концов нам придется сосредоточиться на нашей игре.

У Украины отличная команда. Не вижу причин, по которым мы не можем достичь своей цели. Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах", - сказал Зинченко в интервью изданию Gazeta Sporturilor.