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Зинченко: Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах
Хавбек дал обещание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий в преддверии первого матча "сине-жёлтых" на чемпионате Европы против национальной команды Румынии.
"Все прекрасно знают нынешнюю ситуацию в Украине, для нас это дополнительная мотивация. Мы должны показать свою лучшую игру, а затем посмотрим, что произойдет.
Конечно, я знаю многих румынских игроков. Готовимся как можно более усердно. Да, нас ждет встреча с непростой командой. Это будет чрезвычайно трудный поединок, но в конце концов нам придется сосредоточиться на нашей игре.
У Украины отличная команда. Не вижу причин, по которым мы не можем достичь своей цели. Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах", - сказал Зинченко в интервью изданию Gazeta Sporturilor.
Напомним, встреча между Украиной и Румынии пройдёт 17 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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