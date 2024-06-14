  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах

Национальная сборная Украины

Хавбек дал обещание

Зинченко: Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий в преддверии первого матча "сине-жёлтых" на чемпионате Европы против национальной команды Румынии.

"Все прекрасно знают нынешнюю ситуацию в Украине, для нас это дополнительная мотивация. Мы должны показать свою лучшую игру, а затем посмотрим, что произойдет.

Конечно, я знаю многих румынских игроков. Готовимся как можно более усердно. Да, нас ждет встреча с непростой командой. Это будет чрезвычайно трудный поединок, но в конце концов нам придется сосредоточиться на нашей игре.

У Украины отличная команда. Не вижу причин, по которым мы не можем достичь своей цели. Даю 100%, что в понедельник мы выложимся ещё больше, чем в других матчах", - сказал Зинченко в интервью изданию Gazeta Sporturilor.

Напомним, встреча между Украиной и Румынии пройдёт 17 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Ребров: У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы
yellow-arrow
Малиновский - игрокам сборной Румынии: Увидимся в понедельник!
yellow-arrow
Шевченко: Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное
Национальная сборная Украины Александр Зинченко Национальная сборная Румынии Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gsp.ro
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nataser (Харьков)
14.06.2024 в 14:39
Этот балабол уже договорился, что даже Арсеналу надоел.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Nataser (Харьков)
14.06.2024 в 14:39
Этот балабол уже договорился, что даже Арсеналу надоел.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.06.2024 в 14:38
посадите его на лавку и Сидора-Малину тоже --болтуны ленивые
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.06.2024 в 14:32
да закрой уже рот, клоун
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости