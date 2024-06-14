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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Когда в стране продолжается война, то игроки и так все понимают - это очень большая мотивация

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер сборной Украины рассказал о мотивации игроков на турнире

Ребров: Когда в стране продолжается война, то игроки и так все понимают - это очень большая мотивация

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о мотивации команды на Евро-2024.

"Не думаю, что в команде много волнения. Мы знаем, что делать и очень тщательно готовимся. К сожалению, у меня пока нет тренерского опыта на таком турнире, я был только игроком на чемпионате мира, но я вижу настроение футболистов: они хотят показать все, что у них есть, ради Украины.

Думаю, опыт игрока помогает, но это не основное в работе тренера. Считаю, что это больше помогает в работе с игроками в том смысле, что они уважают тренера, прошедшего их путь. Но я думаю, что у тренера совсем-совсем другая работа.

Игроков сборной Украины сейчас не нужно мотивировать. Когда в стране продолжается война, то ребята и так понимают, какой ответственностью является игра за национальную команду. Это действительно очень большая мотивация. Иногда мы говорим об этом, но я вижу по лицам игроков, по их отношению к тренировочному процессу и матчам, насколько они мотивированы. Это касается абсолютно всех игроков, приезжающих в лагерь сборной", - сказал Ребров.

Напомним, что сборная Украина стартует на турнире матчем с Румынией, который пройдёт 17 июля. Начало - в 16:00 по киевскому времени. Также подопечные Реброва на групповом этапе сыграют против Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.06.2024 в 18:08
З Богом!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.06.2024 в 18:08
З Богом!
Ответить
1
0

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