Мудрик: Мой город обстреливают ракетами день и ночь, но несмотря на это, семья остается в Краснограде

Перед Евро-2024 сборная Украины выпустила видеоролик под названием "Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу".

Этим роликом команда еще раз хотела напомнить всем о том, что в Украине идет война.

В этом видео Михаил Мудрик трогательно рассказал о своих родителях и заявил, что несмотря на обстрелы со стороны России, его семья все равно остается в родном городе – Краснограде: