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Мудрик: Мой город обстреливают ракетами день и ночь, но несмотря на это, семья остается в Краснограде

Национальная сборная Украины
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Вингер сборной Украины рассказал о своем родном городе

Мудрик: Мой город обстреливают ракетами день и ночь, но несмотря на это, семья остается в Краснограде

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед Евро-2024 сборная Украины выпустила видеоролик под названием "Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу".

Этим роликом команда еще раз хотела напомнить всем о том, что в Украине идет война.

В этом видео Михаил Мудрик трогательно рассказал о своих родителях и заявил, что несмотря на обстрелы со стороны России, его семья все равно остается в родном городе – Краснограде:

"Мои родители – преподаватели, но с папой у нас была традиция после его работы ходить на стадион в Краснограде поиграть в мяч. Я попросил родителей, чтобы они повели меня в футбольную секцию.

С начала полномасштабной войны мой город обстреливают ракетами день и ночь. Несмотря на это, моя семья остается в Краснограде, родители продолжают строить свою жизнь там и неизменно верят в победу Украины", – сказал Мудрик.

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