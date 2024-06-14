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Шевченко: Успешное выступление на Евро? Для начала нужно выйти из группы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Андрей Николаевич поделился ожиданиями от турнира

Шевченко: Успешное выступление на Евро? Для начала нужно выйти из группы

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024.

- Как вы оцениваете Украину с футбольной точки зрения? Как вы думаете, насколько вы сильны?

- В Украине одна самых самая молодых сборных среди всех финалистов Евро-2024. И хотя каждый из наших игроков обладает высоким мастерством и уникальной индивидуальностью, важнее то, как мы покажем себя как команда.

- Что вы будете считать успехом на Евро?

- Сначала нам нужно выйти из группы.

- Украинским открытием прошлого сезона стал Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами. Это многих удивило. Вас тоже?

- Я очень рад, что Артем так хорошо выступил. Это фантастический результат. Я поздравил его лично, горжусь его достижением. Очень здорово, что в Украине есть такой нападающий.

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Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Sportowe Fakty
Опубликовал: Михаил Черныш
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