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Шевченко: Успешное выступление на Евро? Для начала нужно выйти из группы
Андрей Николаевич поделился ожиданиями от турнира
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступления
- Как вы оцениваете Украину с футбольной точки зрения? Как вы думаете, насколько вы сильны?
- В Украине одна самых самая молодых сборных среди всех финалистов Евро-2024. И хотя каждый из наших игроков обладает высоким мастерством и уникальной индивидуальностью, важнее то, как мы покажем себя как команда.
- Что вы будете считать успехом на Евро?
- Сначала нам нужно выйти из группы.
- Украинским открытием прошлого сезона стал Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами. Это многих удивило. Вас тоже?
- Я очень рад, что Артем так хорошо выступил. Это фантастический результат. Я поздравил его лично, горжусь его достижением. Очень здорово, что в Украине есть такой нападающий.
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